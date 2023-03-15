Псковский губернатор исполнил мечту воспитанников соцучреждения

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осуществил мечту юных псковичей, оставшихся без попечения родителей. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Ребята загадали побывать в волшебном поезде Гарри Поттера – и мне выпала честь исполнить мечту благодаря нашей замечательной акции "Ёлка желаний"», — отметил глав региона.

Ради посещения необычного поезда, ребята отправились в Санкт-Петербург. Юные псковичи познакомились с любимыми героями и магическими существами, а также побывали на экскурсии в Эрмитаже и посетили шоколадную фабрику.

«Ребята недавно вернулись из поездки и я с удовольствием делюсь с вами их впечатлениями», — заключил Михаил Ведерников и призвал псковичей присоединиться к доброй акции «Ёлка желаний».