Псковские врачи провели две сложнейшие нейрохирургические операции

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Врачи Псковской областной клинической больницы провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции. Об этом сообщили в Минздраве России.

В ведомстве сообщили, что у пациентов обнаружили перелом пятого грудного позвонка и острый остеомиелит. Специалисты отмечают, что травма достаточно серьёзная и может привести к инвалидности. Кроме того, остеомиелит часто вызывает осложнения и трудно поддается лечению.

Для проведения операций в Псковскую больницу пригласили травматолога-ортопеда, заведующего шестым хирургическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России Наумова Дениса.

«Пациенту с переломом грудного позвонка проведена декомпрессия позвоночного канала с сохранением задних структур. Он уже начал активно подниматься, мужчине предстоит долгий период реабилитации», — отметили в ведомстве. Другому пациенту провели первый этап хирургического лечения гнойно-воспалительного заболевания позвоночника.

После успешно проведённой операции ему назначили антибактериальную терапию. «Данные операции относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи и были выполнены в рамках ОМС», — уточнил и в ведомстве.