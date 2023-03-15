В Печорах определили победителя в конкурсе эскизов въездного знака

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Накануне, 14 марта, состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору лучшего эскиза въездного знака города Печоры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила газета «Печорская правда».

Девять членов комиссии во главе с председателем, заместителем главы администрации городского поселения Печоры Игорем Юшкиным выбирали среди представленных работ лучший эскиз. Секретарь конкурсной комиссии Ирина Герасимова показала работы участников, а также познакомила членов комиссии с мнением местных жителей.

Перед оглашением результатов прошло выступление главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина. «Мы сейчас выбираем не столько проект, сколько концепцию будущего въездного знака. Голосуем за идеологию проекта», — отметил Евгений Шапкин и дал оценку представленным работам.

Также перед комиссией выступил исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отей Иларион. «Мы должны понимать, что символами Печор является православная обитель. И нужно это учитывать при принятии решения. Люди, живущие в Печорах или приезжающие сюда, должны понимать, где оказались», — подчеркнул отец Иларион.

Глава городского поселения Печоры Юлия Четвергова рассказала, каким представляет въездной знак в населённый пункт. «Прежде всего он должен быть монументальным и, образно говоря, подходить архитектурной концепции города», — уточнила Юлия Четвергова.

Кроме того, слово было предоставлено главе Печорского района Сергею Тарасику: «Выбирать надо сердцем. Вот к чему лежит душа, то и предпочтите». В ходе голосования члены конкурсной комиссии выставляли проектам баллы от 1 до 10 по восьми критериям.

В пятёрку лидеров попали эскизы, представленные ООО «Эстетик-Арт», Владимиром Шуляковским, Юрием Денисовым, Никитой Тихоновым и Ангелиной Заиченко. Первое место (684 балла) занял проект ООО «Эстетик-Арт». На втором месте оказался эскиз Юрия Денисова, третье получила работа Владимира Шуляковского. Авторы работ получат 100 000, 70 000 и 50 000 рублей соответственно. Кроме того, каждому участнику конкурса вручат диплом администрации городского поселения Печоры.