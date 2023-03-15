Управляющая компания в одном из псковских домов завышала плату за электричество

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Жители одного из псковских домов платили за электричество больше положенного из-за неправильных расчётов управляющей компании «Микрорайон «Западный». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру обратился житель дома и попросил проверить соблюдение управляющей компанией требований жилищного законодательства. В результате проверки были обнаружены нарушения. Оказалось, что управляйка значительно завышала плату за электричество на содержание общего имущества (СОИ).

«Норматив потребления электроэнергии на СОИ для многоквартирных домов с лифтом установлен приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 06.11.2019 № 77-Н в размере 2,84 рубля/кВт. Вместе с тем размер начисленной платы за электроэнергию на СОИ в платежных документах на квартиры собственников в доме № 52 по улице Юбилейной в г. Пскове за 2022 год не соответствовал установленным нормативам», — заключили в прокуратуре.

Прокуратура направила в адрес директора управляющей компании представление. На сегодняшний день оно рассмотрено и удовлетворён. В результате 107 собственникам квартир будет произведен перерасчет на общую сумму три тысячи рублей.