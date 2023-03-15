Псковичам рекомендуют производить распаковку товара в пункте выдачи

Жителям Псковской области рассказали, почему стоит распаковывать товаров сразу в пункте выдачи. Информацией поделилась начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвященной Дню защиты прав потребителей.

«Желательно распаковывать товары в пункте выдачи. Распаковку снимать на видео, чтобы потом гарантированно в случае проблем получить деньги обратно. А иначе, к примеру, разбитый сервиз могут приписать вам, что это вы споткнулись, пока несли его домой», – уточнили Ольга Кольцова.

Сотрудник Роспотребнадзора привела пример с покупкой дорогого товара, который оказался плохого качества. Покупатель вынужден был оплатить экспертизу стоимостью 6 тысяч рублей за свой счёт, однако продавец всё равно не вернул средства. В результате покупатель только через суд получил от фирмы 100 000 рублей.

Ольга Кольцова отметила что если покупка совершается в соцсетях, то продавцам нельзя будет предъявить претензии, так как здесь закон о защите прав потребителей не работает.

Кроме того, спикер рассказала, что поступало много обращений по услугам связи. Граждане жаловались на самовольную смену оплаты тарифов или на отказ в переходе от одного оператора к другому .