Мед передают жители Псковской области для отправки землякам на СВО

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Неравнодушные жители Псковской области приносят мед волонтерам для отправки на фронт СВО. Об этом сообщает штаб «Мы вместе».

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В центр добровольчества приехала семья Быстровых. Они рассказали, что для удобства расфасовали сладость: «мы только-только разлили мед по маленьким баночкам, чтобы ребятам было удобнее».

«Лариса Гавриловна от всей души еще написала стихотворение собственного сочинения для наших ребят, которое несомненно поддержит боевой дух и создаст чувство присутствия домашнего, родного», – поделились волонтеры.

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Недавно большие запасы меда привезли жители Великих Лук и Невеля со своей личной пасеки для наших военнослужащих.