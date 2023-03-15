Бесплатный концерт пройдет в Вечаше ко дню рождения Римского-Корсакова

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В субботу, 18 марта, в 13:00 в Мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше пройдет бесплатный праздничный концерт, приуроченный к дню рождению великого композитора. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает Пресс-служба Псковского музея-заповедника.

В зале музея-усадьбы впервые будет представлена литературно-музыкальная композиция по мотивам пьесы Александра Пушкина и оперы Александра Даргомыжского «Русалка» в исполнении академического хора студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Также артисты исполнят инструментальные и вокальные произведения Н.А. Римского-Корсакова «Не ветер вея с высоты», «На холмах Грузии» и концерт для тромбона с оркестром, П.И. Чайковского «День ли царит», С.В. Рахманинова «Этюд-картина», «Русская песня» ор. 11. «Слава» ор. 11, прелюдии соль минор ор. 23 и ор. 32.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78113321553.