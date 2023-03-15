В Пскове 18 марта состоится мультикультурный фестиваль в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

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В Пскове в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией пройдёт мультикультурный фестиваль. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Множество мероприятий ждёт псковичей 18 марта в Детском парке. Основное время проведения праздника:с 12:00 до 17:00. В рамках празднования будет проведён концерт с участием творческих коллективов молодёжи и студентов. Кроме того, жителей ждут кулинарные мастер-классы по приготовлению крымских чебуреков.

Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в создании арт-объекта «Алые паруса». Это будет куб высотой 2 метра, на гранях которого будет нанесён эскиз рисунка по мотивам повести А. Грина «Алые паруса». Эскиз уже разрабатывает художник Сергей Руднев, который, он рисовал эскизы к муралам «Гдовская Ассоль».

Псковичи и гости города смогут раскрасить арт-объект красками, после чего куб будет торжественно передан Феодосийскому литературно-мемориальному музею А. С. Грина. «До встречи в Детском парке!» — заключил губернатор Псковской области.