Псковичам рассказали как вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

Неиспользованный подарочный сертификат жители Псковской области смогут вернуть продавцу или поставщику услуг, они, в свою очередь, должны вернуть покупателю деньги. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По словам эксперта, в законодательстве нет понятия «подарочный сертификат», однако имеются несколько судебных прецедентов. «Сертификат - это договор на будущее предоставлении услуг, в сертификате может быть прописан срок его действия, но если вы не успели воспользоваться им до конца срока, то ваши деньги не сгорят. Вы можете обратиться с просьбой вернуть деньги», — уточнила руководитель отдела.

Ольга Кольцова акцентировала внимание, что обращение лучше представить в письменном виде в двух экземплярах. «Один вы отдаете, на второй вам ставят отметку о получении. В претензии следует указать срок, в течение которого вы ждете возврата денег. Если в этот срок деньги не возвращают - необходимо идти в суд», — подчеркнула она.

Руководитель отдела отметила, что подобные обращения приходят с разной периодичностью. Их количество значительно увеличивается после праздников, когда все начинают дарить друг другу сертификаты.