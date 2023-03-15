Череда магнитных бурь накрыла Псковскую область

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В Псковской области несколько дней подряд метеозависимые граждане могут чувствовать влияние магнитной бури G1. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу магнитных бурь, первая метеобуря ощущалась 15 марта. Началась она с ночи и продолжалась до шести утра. Однако ее слабое влияние продолжилось до полудня. Специалисты оценили силу магнитной бури в 5 и 4 баллов.

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С 15 по 16 марта вновь ожидается слабая магнитная буря силой G1. На этот раз она продлится до 9 утра и полностью сдаст позиции.

Следующие магнитные бури ожидаются с 25 по 27 марта и с 30 марта по 1 апреля. Метеозависимым стоит быть осторожными, не перенапрягаться и отказаться от сложной работы и длительных прогулок.