Работающим на селе псковским врачам продлили денежные выплаты

.

Постановление правительства Псковской области о продлении выплат медработникам, трудящимся в сельской местности, до 31 декабря текущего года подписал глава региона Михаил Ведерников. Об этом сообщается на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Единовременная денежная выплата доступна врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медсестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые трудятся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тысяч человек.

Ранее срок действия постановления истекал 31 декабря 2022 года. Новое постановление вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.