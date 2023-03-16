Идею по созданию гостиниц в исторических усадьбах презентовал псковский депутат Виктор Остренко

Псковский депутат Виктор Остренко предложил создавать гостиницы в исторических усадьбах

Оказать поддержку по созданию гостиниц в исторических усадьбах предложил депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Вице-спикер предложил расширить возможности выдачи льготных инвестиционных кредитов для восстановления исторических усадеб с дальнейшим их использованием в сфере гостинично-туристских услуг. Свою инициативу в виде обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, депутат презентовал на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Сыктывкаре.

Виктор Остренко отметил, что наиболее эффективный способ сохранить объекты культурного наследия с помощью реставрации и поддержания инвесторами. Государство также оказывает поддержку таким проектам, в виде льготных кредитов, однако существуют критерии, которые ограничивают участников категорией будущего отеля не ниже трёх звезд, площадью не менее 5000 квадратных метров или номерным фондом от 120 номеров.

«Все субъекты Северо-Западного федерального округа являются активными участниками межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Во всех регионах формируются новые объекты и места притяжения, растёт туристский поток и, конечно, возникает необходимость в создании дополнительных коллективных средств размещения», — сообщил Виктор Остренко, представляя свою инициативу коллегам.

Большая часть населённых пунктов Северо-Запада относится к малым городам и историческими поселения ми, где располагается большое количество объектов культурного наследия не только регионального, но и федерального значения.

«Это накладывает особые обязательства по сохранению сложившейся градоформирующей застройки. Физическое состояние многих объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов заметно ухудшается. Их реставрация с последующим приспособлением для современного использования – эффективный механизм сохранения памятников архитектуры», — уточнил Виктор Остренко.

В качестве примера вице-спикер представил ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева». «Это яркий пример реставрации и приспособления памятника федерального значения. Если бы отель с таким номерным фондом планировали для приспособления сейчас, он бы не имел шансов попасть в программу. Наша задача заключается в том, чтобы предлагаемый правительством инструментарий работал на такие объекты, чтобы он способствовал развитию территорий Северо-Запада», — подчернул значимость идеи вице-спикер Собрания.

Для поддержки инвесторов, которые будут вкладывать средства в реставрацию исторических усадеб, Виктор Остренко предложил ликвидировать ограничения по площади и количеству номеров планируемой к строительству или реконструкции гостиницы. Однако оставить критерий о соответствии гостиницы категории не ниже «три звёзды». Коллеги одобрили инициативу псковского депутата, она будет рассмотрена конференцией ПАСЗР.