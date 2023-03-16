До +6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 16 марта

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Сегодня, 16 марта, в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На участках дорог возможна гололедица. Днем будет дуть ветер западных направлений умеренный, ночью неустойчивый слабый. В среднем температура днем по области составит от +1 до +6 градусов тепла, а вот ночью ситуация может сильно измениться, в регионе может похолодать до -4...-9 градусов.

Псковичам днем стоит ожидать потепления до +3...+5 градусов, ночью также возможно похолодание до -5...-7 градусов. В Великих Луках днем также ожидается до +3...+5 градусов тепла, ночью столбик термометра может опустится до -6 ниже нуля.