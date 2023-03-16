Знаменитая собака Ханна из Пскова заговорила

Собака Ханна вместе со своей хозяйкой покорила интернет

Говорящая собака по кличке Ханна из Пскова стала популярной на весь мир. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский» в своем Telegram-канале.

Четверногая звезда покорила сердца фанатов своим умением перевоплощаться, а также выполнять удивительные команды своей хозяйки.

Хозяйка признается, что помимо мировой известности, у звёздного тандема появились и недоброжелатели. Некоторые обвиняют владелицу собаки в жестокости, якобы такое хобби плохо сказываются на здоровье животного. Однако, женщина уверена, что подобные занятия делают жизнь Ханны более яркой и разнообразной.