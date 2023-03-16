Псковская миссис Grandma Planet 2020 стала участницей программы «Жить здорово» на Первом канале

Светлана Шумейко приняла участие в съемках «Жить здорово»

Псковичка Светлана Шумейко, имеющая титул Миссис GrandMa Planet 2020, поучаствовала в программе «Жить здорово». Об этом сообщает группа «МИСС ПСКОВ конкурса МИСС РОССИЯ».

Темой выпуска стала «Красота внешняя и внутренняя. Настроение». В ходе программы Светлана подробнее поделилась о том, как удалось завоевать титул «Миссис бабушка Вселенная», а также поведала телезрителям о своей профессии, семье и хобби. В студию звёздная псковичка вышла под песню «Ах, какая женщина».

«Сразу после эфира интернет взорвался, получаю много сообщений, откликов и приветов. Приятно то, что меня знают и любят! Будем продолжать радовать и удивлять», — поделилась героиня.

Отметим, что Светлана Шумейко поучаствует и в суперсезоне «Мисс/Миссис 23». Мероприятие пройдёт в ближайшее воскресенье, 19 марта, в особняке Лавриновского в Пскове.