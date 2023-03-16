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НовостиОбщество16 марта 2023 9:27

Председателем «Совета муниципальных образований» станет глава Красногородского района Валентина Понизовская

Источник:kp.ru
Валентина Понизовская стала председателем «Совета муниципальных образований»

Валентина Понизовская стала председателем «Совета муниципальных образований»

На пост председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» избрали главу Красногородского района Валентину Понизовскую. Голосование прошло на заседании членов ассоциации в Опочке. Об этом сообщает ПАИ.

В работе заседания ассоциации планирует принимать участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заместителями председателя АСМСУ региона избраны глава Островского района Дмитрий Быстров и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.