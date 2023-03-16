Псковская область закупит почти 70 едениц медицинской техники по нацпроекту

Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко

68 единиц медицинской техники для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний приобретёт по национальному проекту «Здравоохранение» Псковская область. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

В национальный проект включены девять федеральных проектов, они будут реализованы в течении года. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» будет приобретено 4287 единиц медицинского оборудования, 41 автомобиль. Кроме того, планируется провести установку 34 модульных ФАПов и ремонт 15 объектов.

«Национальный проект "Здравоохранение" — один из ключевых в стране. Благодаря ему работа медиков становится эффективнее, их помощь доступнее, улучшается качество оказываемых услуг, а больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием», — поделилась Марина Гаращенко.