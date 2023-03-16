Проект разоблачения украинских фейков о России снимают в Псковской области

В Псковской области снимают проект о реальной жизни в России

В Псковской области проходят съёмки пилотной серии проекта, который направлен на разоблачение фейков и посвящён реальной жизни регионов России. Об этом сообщает ПАИ.

Ключевой целью программы является отражение реальной действительности в России. В проекте будут показаны настоящие россияне, что позволит разоблачить различные информационные фейки.

Руководитель международной общественной организации «Внуки», журналист, блогер Татьяна Поп, автор проекта, рассказала, что Псков, как начальная точка, выбран не случайно. «Здесь [в Псковской области. – Прим. ред.] даже в воздухе витает история, и мы решили начать именно с Пскова», – поделилась Татьяна Поп. Съемочная группа пробудет в регионе три дня. Однако, журналист признается, что этого времени очень мало, чтобы «показать величие этого региона».

Каждая серия проекта будет посвящена отдельному региону России. «Наша задача – разоблачить фейки, которые уже невозможно слушать, которым так верят европейцы и украинцы», – отметила Татьяна Поп и уточнила, что в планах создать и англоязычную версию фильма.

Журналист пояснила, что проект необходим для разоблачения информационной кампании против России. В нем будет проведена параллель между отснятой в России действительностью и украинской пропагандой. Кроме того, будет затронута тема реального положения дел на Украине.

«Я занимаюсь 9 лет информационной борьбой, у меня было свое медиа на Украине, на меня завели уголовные дела, мне пришлось уехать. Но ты не можешь быть безразличен, потому что уничтожили твою страну. Эта борьба – она в крови», – призналась Татьяна. По ее словам, информационная борьба идёт очень разная, «потому что они врут откровенно, делают фильмы для картинки, а мы не можем врать – менталитет другой».

Псковскую область в качестве отправной точки также выбрали и потому, что она находится далеко от столицы. «Там это [отдаленные от центра регионы. – Прим. ред.] называют глубинкой, сопровождая удручающими кадрами. Но мы в своем проекте не будем нагло врать», – заверила автор проекта.

«Я за время своей работы много общалась и с губернаторами, и с руководителями. И хочу отметить, насколько же важно, когда в регионе идейный руководитель, который горит душой за страну и свой регион», — рассказала Татьяна Поп и добавила, что Псковская область сделала очень много для военнослужащих, участвующих в спецопераци. «Этот регион и его жители заслуживают огромного уважения», – подчеркнула журналист.

Ранее стало известно, что глава региона Михаил Ведерников дал интервью Татьяне Поп.