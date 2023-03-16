Офис врача общей практики на Завеличье по просьбе граждан оборудуют пандусом

Встречи инвалидов-колясочников с главврачом Псковской городской поликлиники Галиной Невалённой

Проблему группы инвалидов-колясочников касательно отсутствия пандуса у офиса врача общей практики решат в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Просьба касательно установки пандуса была направлена главврачу Псковской городской поликлиники Галине Неваленной. Граждане пожаловались на неудобства посещения учреждения на улице Коммунальной, дом 81.

Главврач лично встретилась с инициативой группой, также на собрании присутствовала депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Офис располагается в крупном жилом районе Пскова, где обслуживается множество людей, в частности это и маломобильные граждане. Для них обязательно должна быть создана доступная среда.

«Инвалиды смогли конструктивно обсудить проблему. Сразу было предложено несколько вариантов решения проблемы, теперь нужно заказать и проработать проект в городской поликлинике, комитете по здравоохранению и администрации Пскова», — поделились в профильном комитете.