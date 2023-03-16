Ежедневно псковичи тратят на пиццу более 500 тысяч рублей

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Жители Пскова заказывают пиццу более чем на полмиллиона рублей каждый день. Об этом сообщает ПАИ, со ссылкой на данные популярной сетевой пиццерии.

В организации питания отметили, что псковичи чаще всего заказывают пиццу с доставкой на дом (70% заказов). Привязанность псковичей к итальянской кухне приносит ежемесячный доход пиццерии более чем в 17,5 миллионов рублей.

Например, в феврале доход организации питания равнялся 17,6 миллионов, а в декабре и январе превысил отметку в 19,5 миллионов рублей. В пиццерии отметили, что в марте псковичи уже заказали пиццу на более чем 10 миллионов рублей.

Кроме того, по итогам прошлого месяца псковский ресторан получил второе место по прибыли среди всех ресторанов сети питания в 17 странах мира. На первом месте по количеству проданной пиццы оказались жители Норильска. Разница в доходе точек составила всего 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что второй ресторан известной сети пиццерий появится в Пскове по адресу улица Советская, дом 5.