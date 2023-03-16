Псковские агрономы объяснили причину слабости рассады

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Нередко при выращивании рассады она может разочаровать садоводов-огородников своим состоянием. Внезапно она становится тонкой и бледной. В причинах такого состояния и о том, как ее спасти, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в Россельхозцентре.

Агрономы сообщают, что рассада остается слабой из-за нехватки света и питательных веществ.

«Если вы обеспечили достаточно освещения и соблюдаете график полива, то возможно пора просто внести первые удобрения», – объяснили специалисты.

Как оказалось, рассада берет вещества для развития из грунта и влаги, а так как этот ресурс ограничен, приходится вносить дополнения. Но обратите внимание, что переизбыток удобрений опасен для молодой рассады так же, как и переизбыток.