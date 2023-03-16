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НовостиОбщество16 марта 2023 14:12

Медики не зафиксировали наплыва граждан в травмпункты после ледяных дождей

Источник:kp.ru
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В Пскове не выявлено рекордного числа обратившихся граждан в Травматологический пункт за последние несколько дней, об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Несмотря на гололед, вызванный переменчивостью весенней погоды, горожане оказались аккуратными и с осторожностью передвигались во время оледенения дорожек.

«Никаких наплывов пациентов, как было зимой, не наблюдалось. Все спокойно. Травмы у обращающихся стандартные. Увеличения характерных травм не выявлено», – отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Синоптики рассказали, почему метеовесна в Псковской области наступит только в конце марта.