Великолукским больницам требуются медицинские работники различных профилей

Заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы по медико-санитарной помощи Аркадий Волков рассказал об улучшении работы медучреждения

В Великих Луках больницы нуждаются в медработниках разных профилей. Об этом сообщает портал Luki-News.

Отмечается, что в медучреждениях Великих Лук улучшилось качество проводимой диагностики. Заместитель главврача Великолукской межрайонной больницы по медико-санитарной помощи Аркадий Волков отметил, что сейчас больницам очень нужны медицинские работники разных уровней подготовки.

«Мы нуждаемся как в среднем медицинском персонале, так и во врачах, но отмечу, что кадровая работа ведётся на постоянной основе», — отметил Аркадий Волков.

Помимо этого, в больницах улучшили условия работы для медицинского персонала. «Благодаря полученной аппаратуре увеличились количество и качество проводимой диагностики, потому что цифровая аппаратура имеет намного больше возможностей», — акцентировать внимание заместитель главврача.

Самыми востребованными платными процедурами в больницах стали рентген, КТ, МРТ и различные медицинские комиссии. Однако, по словам заместителя главврача, беременные пациентки получают все необходимые услуги бесплатно.

«Приоритет охраны семьи и детей в нашем государстве стоит на первом месте, поэтому даже разговора не идёт о том, что беременным девушкам надо что-то платно делать. Все необходимые процедуры делаются на бесплатной основе», — отметил Аркадий Волков.

Специалист отметил, что в ситуации с коронавирусом, благодаря вакцинации заболеваемость значительно спала. По словам заместителя главврача по медико-санитарной работе, жители активно продолжат ставить вакцины.

Также, Аркадий Волков отметил, что летом текущего года планируется провести ремонт в поликлинике № 3.