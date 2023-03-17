В Псковской области появится более 300 километров противопожарных полос

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В текущем году планируется обустроить более 300 километров и обслужить свыше 5 тысяч километров противопожарных минерализованных полос в регионе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Председателем комиссии стал полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан.

Ключевой темой собрания стала проверка готовности территориальных подсистем РСЧС к паводко- и пожароопасному периодам. Александр Гуцан отметил, что по итогам прошлого года, принятые органами государственной власти меры способствовали снижению негативных последствий от паводков и ущерб от лесных пожаров.

Михаил Ведерников подчеркнул, что областная система готова к реагированию на ЧС и добавил, что на уровне региона проведена подготовка к сезонным природным вызовам.

Так, в подсистеме РСЧС Псковской области трудятся около 2,6 тысячи человек, а также свыше 1 тысячи единиц техники. Помимо этого, в регионе имеются материальные и финансовые резервы.

На данный момент ведётся ледовая разведка на крупных водоемах области, а также определяются зоны возможного подтопления. Заблаговременно, на случай необходимости, власти подготовили пункты временного размещения жителей.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о подготовке к пожароопасному периоду и акцентировал внимание на создании противопожарных минерализованных полос. Около 100 километров лесных дорог на данный момент ещё реконструируют, еще около 7 километров будет проложено для охраны лесов от огня.

Помимо этого, в регионе информирую население о недопустимости палов травы и предпрежудают об осторожном обращении с огнем в псковских лесах. В пожароопасный период в режиме готовности находится областной Противопожарный лесной центр, за обстановкой будут наблюдать с помощью системы видеомониторинга.

«Органы управления и силы Псковской областной — территориальной подсистемы РСЧС к прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону в 2023 году готовы», — заключил свое выступление Михаил Ведерников.

Помимо этого, на заседании комиссии стороны обсудили организацию бесперебойного функционирования систем оповещения населения о ЧС и другие вопросы. Много внимания было уделено обеспечению пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерей и потенциально опасных объектов. В завершении собрания был дан ряд поручений по усилению защиты населения и территорий округа в паводковом и пожароопасном периодах 2023 года.