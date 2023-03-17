Псковский Центр помощи семьям мобилизованных обработал 300 обращений с начала года

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С начала 2023 года Центр помощи семьям мобилизованных уже принял свыше 300 обращений семей участников спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Большинство обращений связаны с получением выплат, составлением делопроизводств. Однако, по словам главы региона, есть и нестандартные вопросы.

«Например, в Центр обратилась пара с просьбой срочно организовать регистрацию брака – мужчина отбывал в зону СВО. Брак был зарегистрирован. Жительнице Псковского района помогли приобрести дрова. Их расколку взяли на себя волонтёры ПсковГУ – спасибо ребятам за помощь. Для волонтёров был предоставлен транспорт правительства области. Семья мобилизованного обратилась с просьбой помочь приобрести кровать пожилому родственнику. Соцзащита Пскова предоставила функциональную кровать для лежачих больных», — рассказал глава региона.

Нестандартная просьба поступила и от семьи из Опочки, была необходима одежда для малыша. Вопрос незамедлительно был решён со специалистами соцзащиты и Детского фонда.

Михаил Ведерников напомнил, что обратиться в Центр можно по номеру 122. Кроме тог, псковичи могут прийти по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 19.