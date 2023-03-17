До +8 градусов поднимется температура в Псковской области 17 марта

.

Сегодня, 17 марта, в Псковской области ожидается переменная облачность и без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть ветер южных направлений днем слабый, ночью умеренный. Средняя температура днем будет колебаться от +3 до +8 градусов, ночью может похолодать до - 6 градусов.

Псковичей ожидает потепление до +6 градусов днем, а вот ночью ожидается до -1...-3 градусов. В Великих Луках днем потеплеет до +4...+6 градусов, ночью опустится до -4...-6 ниже нуля.