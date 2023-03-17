Псковские активистки изготавливают полевые табуреты для участников спецоперации

Женщины-волонтеры из Псковской области изготавливают полевые табуреты для бойцов

Полевые табуреты собственного производства псковички отправляют для военнослужащх, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ПАИ.

«Девочки совместными усилиями изготавливают, слушают отзывы бойцов, что-то компануют, что-то объединяют и делают так, чтобы было удобно в использовании», — отметила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

По ее словам, такой табурет крепится к поясу военного и раскладывается, когда нужно отдохнуть. Специальные конструкции изготовлены из водонепроницаемой ткани с использованием армированных нитей. Кроме того, псковички продумали и наличие спинок для полного удобства. Длина каждого изделия составляет около 1 метра.

Псковские активисты изготавливают такие табуреты с осени прошлого года. На фронт их отправляют преимущественно партиями по 100 штук.

Алёна Ключерова также рассказала, что на обмундирование для бойцов в Пскове и Псковской области изготавливается руками около 100 женщин-волонтеров. Они вяжут маскировочные сети, собирают полевые табуретки, отправляют бойцам коврики для сна, медицинские мази собственной рецептуры, сухие супы и питательные батончики на основе овсяной каши.