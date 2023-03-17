В Псково-Печерском монастыре идет реставрация церкви Святого Лазаря

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

В Печорах специалисты продолжают реставрационные работы в церкви Святого Лазаря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Эксперты обнаружили в подклетах Сретенской церкви участки деструктурированной кладки сводов. Кроме того, зафиксированы участки биопоражения наружной поверхности кладки сводов. На данный момент специалисты выполняют очистку поверхности сводов от остатков штукатурного раствора, деструктурированного камня и шовного раствора.

Затем будет проводиться биоцидная обработка поверхности стен и реставрация кладки. В скором времени планируется дообследовать объект, после чего будут приняты решения по дальнейшему ходу реставрации.

Церковь построена предположительно в 1792-1800 годах. Последние годы в храме читалась неусыпаемая псалтирь, а службы велись только для насельников монастыря.

После реставрации храма паломники смогут посетить церковь. По плану вход в храм оборудуют пандусами для людей с ограниченными возможностями.