В Пскове завершается подача заявок на Всероссийскую Премию «Молодой промышленник года»

.

Заявки на участие в конкурсе псковичи могут подать до 31 марта. Ключевыми условиеми для участия в проекте является выручка предприятия, возраст соискателя и количество сотрудников.

За 2022 год выручка должна составлять от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей, а количество сотрудников предприятия не должно превышать 250 человек. При этом возраст соискателя Премии — до 40 лет.

Проект оценивает достижения компаний в сфере промышленности, а также выявляет лучшие практики и лучших молодых отечественных промышленников.

Новаторами в создании российской экономики, по-прежнему, остаются молодые предприниматели, занятые в области промышленности. Они, опираясь на опыт предшественников, создают предприятия нового поколения, которые формируют облик России на мировых рынках.

Подать заявку на участие соискателя премии могут самостоятельно. Для этого необходимо заполнить анкету с приложением презентации проекта. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (902) 78 78 888.