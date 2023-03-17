Из Себежа в Великие Луки с 23 марта запустят медицинский автобус

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Между Себежем и Великими Луками вновь будет курсировать медицинский автобус с 23 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На следующей недели пациенты из Себежского района бесплатно смогут приехать в Великие Луки для консультации или госпитализации в медорганизации города. Кроме того, до Великих Лук могут доехать и родственники пациентов, чтобы навестить их в больницах.

Автобус будет курсировать по следующему маршруту: Себеж - Идрица - Великие Луки - Идрица - Себеж. Отправление будет проходить по четвергам в 6:30 с парковки Себежской районной больницы, из Идрицы отъезд будет происходить в 7:50 с парковки первого поликлинического отделения. Из Великих Лук в обратном направлении автобус будет отъезжать в 15:00 (улица Больничная, дом 10).

Записаться на автобус можно в рабочее время по телефону: 31-001.