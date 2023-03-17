В Псковской области собрали 36 тонн ранних огурцов

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Первые в этом году огурцы собрали в псковском тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма «Победа». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Она уточнила, что овощи начали собирать ещё с конца февраля. «На сегодняшний день уже собрано около 36 тонн "зеленых витаминов", которые отправлены на прилавки фирменных павильонов агрофирмы и в магазины города Пскова: "Лента" , "Соловьи"», — отметила глава района и добавила, что в Псковском районе выращивают два сорта огурцов. Овощеводы предлагают псковичам сорта: пчелоопыляемый «Магнит» (бугорчатые) и самоопыляемый «Эффект» (гладкие).

Наталья Фёдорова отметила, что в ЗАО «Агрофирма «Победа» уже растет Зелень, а в апреле планируется собрать первые томаты. «Ранние овощи из "Победы" традиционно пользуются высоким спросом у псковичей, поскольку являются экологически чистыми, с высокими вкусовыми качествами», — отметила глава района.

Напомним, в прошлом году первый урожай огурцов был собран 1 марта. Тогда на прилавки магазинов было поставлено 1 100 килограммов овощей. А в 2021 году первый урожай составил более полутора тонн.