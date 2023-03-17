Директора псковских школ проходят аттестацию в онлайн-режиме

В Пскове проходит аттестация директоров школ

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования начался второй этап первой в регионе публичной процедуры очной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений. Об этом сообщает ПАИ.

Председатель аттестационной комиссии, врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что аттестация обязательна всех образовательных организаций, которые подведомственны комитету по образованию. В дальнейшем аттестация будет распространена и на образовательные учреждения муниципалитетов.

«Процедура аттестации состоит из двух этапов, и первый этап - тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере деятельности, кейсовые задания по решению управленческих задач, составленные в том числе на основе полученных обращений граждан, - руководители государственных образовательных учреждений области уже преодолели», — отметил Андрей Ермаков и добавил, что первые восемь директоров переходят к очному собеседованию с аттестационной комиссией.

Андрей Ермаков отметил, что все группы будут собеседоваться в открытом режиме. «Кстати, сейчас для всех желающих доступна открытая трансляция заседания», — уточнил председатель комиссии.

По его словам, в состав аттестационной комиссии вошли директора не только государственных, но и муниципальных учреждений области, а также ректор ПсковГУ, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, специалисты комитета по образованию Псковской области, специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования и члены Общественной палаты Псковской области по образованию и науке.

Отметим, что аттестация руководителей школ будет рассчитана на пять лет.