В ПсковГУ проходит международный форум студенческих СМИ

В Псковском государственном университете проходит форум студенческих СМИ

Первый российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» начал свою работу сегодня, 17 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

В масштабном мероприятии принимает участие делегация из Министерства науки и высшего образования РФ во главе с замминистра Константином Могилевским, а также проректоры 20 российских и белорусских вузов и 100 представителей молодежных университетских СМИ.

Инициатором проведения форума стало Минобрнауки России. Ключевой целью встречи стало установление конструктивных творческих связей между белорусскими и российскими студентами. Молодёжь узнает много нового в сфере СМИ, пройдёт обучение, а также проведёт работу над общими проектами и познакомится с культурой государств.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников мероприятия. «Наше взаимодействие с Республикой Беларусь динамично развивается. У нас всегда были добрые соседские, дружеские отношения, и наши связи укреплялись из года в год по самым разным направлениям: экономика, образование, туризм, культуре. В этом году мы продолжаем работать над укреплением этой тенденции», — подчернул глав региона и отметил, что участников ждут три насыщенных дня.

По итогам форума ребята представят проекты и инициативы, способствующие укреплению связей между нашими братскими народами.