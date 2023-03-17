Родители псковских школьников сдают единый государственный экзамен

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Родители будущих выпускников могут на время стать учениками и попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня в Пскове проверить свои знания решили 20 родителей. Они ознакомятся с процедурой проведения единого государственного экзамена изнутри.

Пробные экзамены для родителей проходят в средней образовательной школе города Пскова № 24 имени Л. И. Малякова. В этом году на пробном ЕГЭ представлены задания по русскому языку.

Перед началом испытания участникам прочитали приветственное послание от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое предстоит пройти нашим детям. Не сомневаюсь, что каждому, кто добросовестно учился в школе, по силам сдать его. Все задания составляются на основе школьной программы. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах, и здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить», — подчеркнула первый вице-губернатор. Кроме того, она пожелала родителям и выпускникам удачи при сдаче ЕГЭ.

Добавим, в Псковской области в этом году для участия в едином государственном экзамене зарегистрировались 2 878 человек, из них 2 629 являются выпускниками этого года. Как оказалось, самым популярным предметом на ЕГЭ оказалось обществознание, его выбрали 1,4 тысячи человек. А 382 выпускника решили сдавать информатику.

Эказмен пройдёт в 34 специализированных пунктах, где установлены камеры видеонаблюдения, техника для печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам устно и информатике в компьютерной форме.

Писать госэказмены начнут с 26 мая. Первыми выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе, географии и химии. Закончится экзаменационный марафон 1 июля резервным днем по всем предметам.

Отметим, что мероприятия по пробному ЕГЭ для родителей выпускников в Псковской области проводятся на протяжении семи лет. Ключевой целью подобных испытаний является знакомство с процедурой экзамена, а также снятие напряжения перед ними. Кроме того, мероприятие может помочь родителям и детям одиннадцатиклассников правильно настроиться на удачную сдачу госэкзамена.