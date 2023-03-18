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НовостиОбщество18 марта 2023 17:43

Песни, чебуреки и создание огромного арт-объекта: в Пскове прошел фестиваль «Крымская весна»

Источник:kp.ru
Фото: Региональный Ресурсный центр добровольчества Псковской области

Фото: Региональный Ресурсный центр добровольчества Псковской области

15 марта в Детском парке Пскова состоялся фестиваль «Крымская весна». Празднование было посвящено воссоединению полуострова Крым с Россией. Мероприятие сопровождала команда волонтеров Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Для псковичей и гостей города были открыти интерактивные площадки, прошел празничный концерт, а также уникальный мастер-класс.

На главной сцене свои танцевальные номера, а также эстрадные и патриотические песни представили творческие коллективы и вокалисты Пскова.

Неподалёку расположился мастер-класс по изготовлению чебуреков по крымским традициям от шеф-повара. Поучаствовали в их изготовлении вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, глава города Борис Елкин, руководитель Регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева и др. Попробовать получившиеся деликатесы могли все гости фестиваля.

Напротив сцены гости мероприятия приняли участие в разукрашивании арт-объекта – двухметрового куба по мотивам повести А. Грина «Алые паруса». По окончанию праздника он отправился в Феодосийский литературно-мемориальный музее А. С. Грина в Крыме.