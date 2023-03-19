Почти тонну продуктов для малоимущих семей собрали в Пскове и Стругах Красных

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Почти тонну продуктов собрали волонтеры в рамках марафона акции «Корзина доброты». Вырученные продукты отправятся к нуждающимся семьям, сообщила депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в своём Telegram-канале «Алеся Михачева ZaМир /Dobro60».

С 17 по 18 марта в Пскове и Стругах Красных состоялся марафон по сбору продуктов для нуждающихся семей. Волонтеры собрали 920 кг продуктов с долгим сроком хранения. При этом 240 кг – в Стругах Красных.

Из этих продуктов будут собраны наборы для малоимущих семей с детьми и для других категорий нуждающихся семей.

«Спасибо нашим волонтёрам и сотрудникам регионального отделения «Банка еды «Русь» за помощь в проведении #КорзиныДоброты, всем жителям, кто не остался равнодушным и принял участие в акции», — поблагодарила Алеся Михачева.

Организатором акции стало псковское отделение Банка еды «Русь» и федеральная розничная сеть X5 GROUP.