Об уникальном псковском «доме специалистов» рассказал глава города Борис Елкин

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Глава Пскова Борис Елкин поведал псковичам историю дома на углу улиц Пушкина и Ленина в Пскове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На углу улиц Пушкина и Ленина есть интересный дом. Он построен в 30-ых годах прошлого века для размещения приглашенных специалистов: инженеров, партийных работников и кадровых военных. Его так и назвали: Дом специалистов. Здесь жили многие знаменитости, среди которых и прославленный полководец Рокоссовский», – написал глава города.

По словам Бориса Елкина, «дом специалистов» является одним из самых первых зданий довоенного Пскова. В нем всего четыре этажа, однако квартиры созданы с условием повышенной комфортности.

Кроме этого, уникальным его делают симметричные фасады, расположенные на обеих улицах и центральная секция, которая имеет закруглённый вид и открытую террасу с многоуровневой башней.