8-летняя псковичка вошла в тройку победителей конкурса «Участковый глазами детей»

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Псковичка Александра Лобанова вошла в тройку победителей конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России.

Псковичку обошел Богдан Савицкий из Калининградской области и Амина Савлаева из Республики Северная Осетия – Алания.

Принять участие в конкурсе предлагалось детям и внукам сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Всего было представлено на выбор две номинации: «Профессия – участковый уполномоченный полиции» и «Гражданственность и патриотизм».

Отборочный тур прошел в региональных органах МВД России с 1 декабря 2022 года по 23 января 2023. Работы победителей были отправлены в финал конкурса. О оценивалась не только техника исполнения, но и оригинальность замысла.