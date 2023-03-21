В Пскове впервые состоится международный фестиваль циркового искусства

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Междунардный фестиваль-конкурс «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове в конце марта. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В мероприятии примут участие более 40 коллективов не только со всей России, но и из Белоруссии. Конкурсные просмотры стартуют 29 марта в Городском культурном центре.

В рамках программы циркачи продемонтрируют свои таланты в акробатике, эквилибристике, клоунаде, жонглировании и других видах зрелищного искусства. В завершении фестиваля 1 апреля пройдёт гала-концерт лучших номеров и награждение победителей.

Организатором фестиваля выступает Псковский цирк, который прославился далеко за пределами Псковской области.