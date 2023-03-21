У псковских кур обнаружили опасного паразита

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В середине марта в пробе куриного помёта в Псковской области обнаружили капиллярии. Об этом сообщает ПАИ.

В Псковской областной ветлаборатории рассказали об опасном паразите. Капилляриоз — это инвазионное заболевание, которое без своевременного лечения влечет за собой гибель части поголовья и крупные экономические потери. Возбудителем капилляриоза является нитевидный червь Capillaria, достигающий в длину 15 мм, он заселяет тонкий кишечник кур. Паразиты прикрепляются к слизистой, вызывая отек, кровоизлияние и раздражение.

Капиллярии размножается в организме, затем с пометом заражают внешнюю среду. Заболевание чаще всего встречается у молодых птиц, а также у взрослых особей с ослабленным иммунитетом. Рост численности заболевших пернатых наблюдается летом.

Отмечается, что дождевые черви и дикие птицы являются переносчиком капиллярий. В период от 9 суток до 3 недель проявляются первые симптомы заболевания, если инвазия слабая, проявления могут отсутствовать.

При сильной степени заражения у куриц происходит потеря аппетита, обезвоживание, расстройство пищеварения, снижение веса, взъерошенность и тусклость перьевого покрова, отставание в развитии и росте. При вскрытии пищевода можно обнаружить участки некроза, кровоизлияние и множество капиллярий.

Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов и результатов исследования фекалий по методу Фюллеборна. Посмертно болезнь устанавливают после вскрытия органов пищеварения и выявления в них круглых гельминтов.

Для предупреждения заболевания при строительстве помещений для кур необходимо выбирать сухие с мягкой почвой и ровным рельефом места. Кроме того, следует ограничить выпас кур после дождя, а также следить за кормлением, температурой, влажностью, влияющими на иммунитет птицы. Специалисты рекомендуют также тщательно и регулярно убирать места содержания птиц.

«Если вы заметили у своих кур подобные симптомы или просто хотите проверить птиц, обращайтесь в Псковскую облветлабораторию», — отметили в учреждении.