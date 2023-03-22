В Псковской области 22 марта ожидается до +9 градусов

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Сегодня, 22 марта, в Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Вечером может пройти небольшой дождь. Ночью также возможны осадки в виде дождя, в отдельных районах умеренный, по юго-востоку области существенных осадков не ожидается. Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от +4 до +9 градусов, ночью от +1 до +6 выше нуля.

В Пскове вечером и ночью пройдёт небольшой дождь. Температура днем будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью будет варьироваться от +3 до +5 градусов. В Великих Луках существенных осадков не ожидается. Температура днем поднимется до +7...+9 градусов, ночью температура будет колебаться от +1 до +3 выше нуля.