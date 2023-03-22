Процент трудоустройства в Псковской области вырос до 53%

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За 2022 год процент трудоустройства в Псковской области увеличился до 53%. Об этом врио руководителя регионального комитета по труду и занятости населения Алена Трунова сообщила в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 марта.

Алена Трунова подчеркнула, что в данный момент ситуация на рынке труда достаточно стабильная. Так, в регионе не отмечается увеличение безработицы и не наблюдается видимых скачков. Также происходит их некоторое естественное снижение.

«В прошлом году нам удалось повысить процент трудоустройства. Раньше 39% трудоустраивали из числа обратившихся, в прошлом – 53%», – отметила руководитель профильного комитета.

Алена Трунова подчеркнула, что Псковская область является трудонедостаточным регионом. Так, на балансе Биржи труда на данный момент представлено более 9 тысяч вакансий. Однако безработных граждан в регионе немного.

«Наблюдается территориальный, профессионально-квалификационный дисбаланс», – отметила Алена Трунова и добавила, что в марте в Псковской области появилась возможность переобучиться практически по всем направлениям вакансий. Образовательные учреждения идут на встречу желающим получить другую квалификацию.

Алена Трунова уточнила, что в 2022 году граждане переживали из-за сложностей на предприятии, но тут помогли государственные меры поддержки, а также переобучение. «В этом году эти меры пролонгировали, и на днях мы запустили отбор организаций, которые могут претендовать на эти меры поддержки», – подытожила врио руководителя комитета по труду и занятости населения по Псковской области.