6 апреля в Пскове состоятся «Благовещенские встречи»

.

«Благовещенские встречи» состоятся в Псковском областном центре народног творчества 6 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по культуре.

В вечерке поучаствуют фольклорные коллективы и любители народных традиций. Участники фольклорного ансамбля «Уграда» расскажут псковичам о традициях и обрядах на Благовещение в Псковской области, а также исполнят весенние песни и заклички.

Кроме того, на мероприятии будут исполнены русские духовные стихи, в частности произведения, написанные протоиереем, настоятелем храма святого Николая на острове Талабск Николаем Гурьяновым.

К празднику участницы из ансамбля «Уграда» испекут мучных куликов и жаворонков. Раньше их считали главным средством «закликанья» весны. Таких «птичек» давали детям, которые клали их возвышенностях, привязывали на нитках или подбрасывали в воздух. Также молодёжь пела веснянки: обрядовые песни, которые должны были призвать, приблизить весну.

Мероприятие начнётся в 18:30. Место проведения: улица Некрасова, дом 10. Вход на «Благовещенские встречи» свободный.