2 апреля в Пскове пройдет концерт в честь Дня единения России и Белоруссии

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

2 апреля в Доме офицеров пройдёт концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На сцене выступят лучшие псковские коллективы: «Сказ», «Русские узоры» и «СамоРезы». А из Витебск на выступление приедут ансамбли «Лявониха» и «Добродеи».

«Зрителей ждут колоритные костюмы, зрелищные постановки и яркие музыкальные композиции», — подчеркнул Борис Елкин и добавил, что пригласительные билеты псковичи могут получить в кассе Дома офицеров.