Псковских водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

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Массовые проверки водителей проведут сотрудники Госавтоинспекциина территории Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении.

Рейды на псковских дорогах запланированы на период с 24 по 26 марта. Целью данных мероприятий является предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения и стабилизации дорожной обстановки в Псковской области. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на соблюдение требований к перевозке детей.

Рейды состоятся в Островском, Великолукском, Гдовском, Псковском районах и в городе Пскове.