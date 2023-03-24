Совместный концерт проведут оркестры Пскова и Петербурга

.

Концерт камерного оркестра заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в филармонии 9 апреля. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция в своем Telegram-канале.

«Признаться, участие в фестивале камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии – это большая удача! Именитый коллектив завоевал истинную любовь зрителей. Из раза в раз концерты оркестра в Санкт-Петербурге проходят с ошеломительным успехом и аншлагом!» - подчернули в театрально-концертной дирекции.

Псковичи услышат в исполнении оркестров симфонию №2 и концерт для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова. Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте филармонии.