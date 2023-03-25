Псковским работникам культуры торжественно вручили нагрудные знаки

Фото из Telegram-канала председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой

В Псковской области работникам культуры вручили нагрудные знаки, благодарности и почётные грамоты. Об этом сообщила в своём Telegram-канале председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила работников культуры с праздником и торжественно вручила нагрудные знаки «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Помимо этого, были вручены благодарности министра культуры РФ и почётные грамоты губернатора Псковской области.

Ольга Тимофеева выразила благодарность работникам культуры за их искреннюю любовь к своему делу и трепетное отношение к культурной жизни региона.