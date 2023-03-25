Псковский губернатор поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Рамадан — священный месяц для всех мусульман. Это время очищения. Желаю всем, кто почитает традиции ислама, сил и крепости духа, светлых помыслов и мира в душе. Пусть милосердие, добро и свет пребудут в ваших домах!» — написал глава региона и пожелал гражданам сил, терпения и помощи Всевышнего.

Отметим, что Рамадан начался ночью 23 марта и закончится вечером 21 апреля.