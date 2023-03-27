Глава Пскова Борис Елкин рассказал о крокодилах в реке Великой

.

Легендой о крокодилах в реке Великой поделился глава города Пскова Борис Елкин. Интересный факт он рассказал в своём Telegram-канале.

«У Пскова много интересных легенд, но одна отличается уникальностью. В конце XVI века из реки Великой вышли крокодилы. Об этом событии можно прочитать в разных исторических источниках, в том числе в псковских летописях. А летописцы, как известно, всегда сообщали правдивые факты», — отметил Борис Елкин.

Специалисты предполагают, что экзотических хищников привезли купцы из жарких стран. Ведь раньше Псков располагался на оживлённом торговом пути, связывая Ближний Восток и Грецию с Северной Европой. Тогда, во время транспортировки крокодилов и могла произойти авария. Хищники могли оказаться в реке, такие обитатели незамедлительно вызвали в городе настоящий переполох. Возможно, именно этои засвидетельствовал псковский летописец.