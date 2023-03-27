Кладка колокольни Троицкого собора в Пскове разрушена почти на 100%

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Специалисты после снятия штукатурного слоя на карнизах колокольни Троицкого собора в Пскове выявили, что каменная кладка разрушена на 90-100%. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Изначально комплексом предпроектных исследований было определено, что разрушения значительно меньше. В организации отметили, что фотофиксация утрат сделана на отметке 20 метров от основания звонницы. На этом месте располагаются колокола.

Реставраторы будут заменять камень, проводить инъектирование основания, стен, карнизов и других элементов каменной известняковой кладки.